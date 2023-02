Novidade na área! Jonas Brothers lançam vídeo para a nova música Wings

24/02/2023 | 13:11



O fãs de Jonas Brothers têm um compromisso mais que especial nesta sexta-feira, 24, conferir o mais novo lançamento da banda! O grupo divulgou o lyric video da música Wings, que é o primeiro single do próximo álbum dos irmãos, chamado The Album.

O disco será lançado no dia 12 de maio deste ano, e marca o retorno de Joe, Nick e Kevin desde os hits divulgados em 2021. A música de quase dois minutos traz os irmãos falando sobre amor. Vale lembrar que todos eles já estão casados e não cansam de se declarar para as esposas.

Na letra, os Jonas Brothers falam sobre a pessoa amada ser as asas que faltavam para que fossem capazes de voar:

Você é as asas que eu preciso para voar/ Era você/ Era você, era você desde o começo/ Oh, eu sempre soube/ Sempre soube, você me deu uma razão/ Me fez acreditar.