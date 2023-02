Após tapa de Will Smith em Chris Rock, Oscar cria equipe para lidar com crises

24/02/2023 | 13:10



Melhor prevenir do que remediar! O tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022 chocou o mundo todo e deixou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas com medo de outro incidente. Segundo informações da revista Time, o CEO Bill Kramer decidiu criar uma equipe para lidar com crises e prevenir outros momentos de surpresa.

Quase um ano após o polêmico episódio, a Academia ainda estaria lidando com as consequências e não pretende deixar que algo similar ocorra novamente durante a próxima cerimônia, que acontece ao vivo. O apresentador escolhido para a edição de 2023 é Jimmy Kimmel, que foi visto como uma escolha segura.

- É muito importante ter um apresentador que saiba como lidar com a televisão ao vivo e uma audiência ao vivo. Essa é uma habilidade muito específica e não há muitas pessoas que possam fazer isso bem. É um sonho trabalhar com Jimmy. Ele é engraçado; ele é respeitoso; suas arestas não são muito afiadas. Acho que as pessoas na plateia se sentem muito seguras e envolvidas com sua energia. Estamos entusiasmados com o retorno de Jimmy e esperamos que este seja o começo de um novo e adorável relacionamento com ele, disse Bill.

Ao ser questionado se estão sendo implementadas medidas para possíveis imprevistos, Kramer respondeu:

- Absolutamente. E é por isso que você quer alguém como Jimmy no palco, acostumado a lidar com a TV ao vivo: as coisas nem sempre saem como planejado. Portanto, você tem um apresentador que pode realmente girar e gerenciar esses momentos. Mas temos toda uma equipe de crise, algo que nunca tivemos antes, e muitos planos em andamento. Nós rodamos muitos cenários. Portanto, esperamos que estejamos preparados para qualquer coisa que não possamos antecipar agora, mas que estamos planejando para o caso de acontecer.

Relembrando o polêmico tapa, o CEO da Academia revelou que a equipe já pensou em cenários possíveis para se manter preparada.

- Por causa do ano passado, abrimos nossas mentes para as muitas coisas que podem acontecer no Oscar. Mas esses planos de crise ? as equipes e estruturas de comunicação de crise que temos ? nos permitem dizer que este é o grupo que temos que reunir muito rapidamente. É assim que todos nós nos reunimos. Este é o porta-voz. Esta será a declaração. E, obviamente, dependendo das especificidades da crise, esperemos que não aconteça algo e nunca tenhamos que usá-los, mas já temos estruturas que podemos modificar. Acho que é por isso que estávamos muito mais preparados para lidar com a discussão do regulamento da campanha após as indicações. Você sabe, isso aconteceu em uma terça-feira e, seis dias depois, pudemos emitir nossa declaração formal do conselho que realmente traçou um plano para nós. Então você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Mas você precisa ter as equipes, as estruturas e os processos em vigor, para se reunir e resolver as coisas rapidamente. Mas também garantir que você tenha os grupos certos de membros, líderes e partes interessadas que possam se reunir para ter voz nessa conversa. Isso também é muito importante. E, novamente, executamos alguns ótimos cenários, mas, como você disse, os detalhes podem mudar e veremos o que acontece.