Grande ABC sedia o 1º Circuito de Beach Vôlei neste sábado (25)

Pedro Lopes



24/02/2023 | 13:01



O Grande ABC vai sediar pela primeira vez o Primeiro Circuito de Beach Vôlei das 7 Cidades, que vai reunir 150 atletas da modalidade, No total, serão sete etapas. A primeira delas acontece amanhã e no próximo domingo em São Caetano, na Estação São Caetano. O horário será das 8h às 13h, na Avenida Guido Aliberti, 3.531, no Jardim São Caetano.



Apesar de apoiar o torneio, Rio Grande da Serra não vai sediar uma etapa por não possuir uma arena da modalidade. A etapa da cidade será realizada em outro município. Organizado pela empresa Acontece no Esporte e Studio Mormaii Fitness/Santo André, o Circuito é dividido em três categorias: duplas mista; masculina e feminina, conforme as regras estabelecidas pela CBV (Confederação Brasileia de Vôlei). O objetivo é conscientizar os jogadores e simpatizantes sobre a importância da prática esportiva.



A fase inicial é composta por oito grupos, com três times cada. As primeiras colocadas de cada grupo se enfrentam no mata-mata até a final, que sai um campeão por etapa. Os jogos serão exclusivamente de um set. Somente a final será disputada em três sets. As duplas vão acumular pontos durante as cinco primeiras etapas. Com a somatória, haverá a formação de um ranking. Os oito primeiros colocados disputam a Série Ouro do circuito. Do nono ao 16º colocado ficam na Série Prata e do 17º ao 24º na Série Bronze.



A competição conta ainda com os patrocínios da Ossel Assistência, Terra Cota Empreendimentos Imobiliários, Unissan Marcas, Seed ACC, Giuliana Flores, Bosch Service - Casa Grande, e Acuidar Unidade ABC.