Parques aquáticos brasileiros estão entre os mais famosos do mundo

Dois empreendimentos brasileiros ganharam destaque no ranking que elege os parques aquáticos mais famosos do mundo, divulgado pelo site Blooloop.com. O Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), ficou em 5º lugar. Já o Hot Park, em Rio Quente (GO), foi classificado em 8º.

Parques aquáticos mais populares do mundo

Veja a lista dos 17 melhores parques aquáticos do mundo

Parque Aquático Chimelong, Guangzhou, China Typhoon Lagoon, Disney World, Flórida, EUA Blizzard Beach, Disney World, Flórida, EUA Therme Erding, Erding, Alemanha Thermas dos Laranjais, Olímpia, Brasil Atlantis Aquaventure, Paradise Island, Bahamas Baía do vulcão, Universal Orlando, Flórida, EUA Aquatica, Orlando, Flórida, EUA Hot Park, Rio Quente, Brasil Parque Aquático Wuhu Fantawild, Wuhu, China Caribbean Bay, Seul, Coreia do Sul Atlantis Aquaventure, Dubai, Emirados Árabes Unidos Aquapalace, Praga, República Checa Ilhas Tropicais, Krausnick, Alemanha Parque aquático Wuhan Maya Beach, Wuhan, China Aquaventure Atlantis, Sanya, China Sunway Lagoon, Kuala Lumpur, Malásia

