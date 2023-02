Anvisa suspende venda e fabricação de lotes de preservativos da Blowtex

24/02/2023 | 11:25



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, o uso, a fabricação, a distribuição e a importação de 57 lotes de dois preservativos da marca Blowtex. De acordo com a agência, os produtos Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera falharam no teste de estouro e, por isso, não apresentam a mesma validade divulgada pela fabricante.

"A ação foi adotada porque os lotes suspensos apresentaram falha nos testes de estouro após 3 anos de vida útil dos produtos, o que impossibilita a manutenção de sua validade por até cinco anos, contados da fabricação", explica a Anvisa.

"Ou seja, os produtos não demonstraram o mesmo nível de resistência e qualidade após 3 anos de produção", diz a Anvisa, que afirma já ter começado o processo de recolhimentos dos lotes vetados. A decisão de suspender os preservativos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 23.

Em um comunicado publicado no site da empresa, a Blowtex confirma que lotes dos dois tipos de preservativos possuem validade menor que a anunciada. "Esteja ciente de que alguns lotes de nossos preservativos Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera têm uma data de validade incorreta", informa a empresa.

"Esses lotes foram inicialmente produzidos com prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Testes laboratoriais recentes indicaram que pode haver um risco maior de ruptura para preservativos com mais de 3 anos de fabricação", completou a empresa no comunicado.

Confira os lotes suspensos:

Blowtex Zero:

Lotes afetados: 2106011116; 2105130816; 2106781116; 2106041116; 2108031016; 2108591016; 2108071016; 2108081016; 2111051016; 2112681016; 2112080516; 2112080416; 2112090516; 2112380416; 2112091016; 2112070516; 2112830516; 2201060416; 2112060416; 2112080716; 2112800516; 2112341016; 2201651016; 2201050516; 2201980516; 2202011016; 2202021016; 2202030516; 2201160516; 2202040516; 2202050916; 2202051016; 2202060516; 2202080516; 2202100516; 2202080916; 2207020516 e 2207742716.

Blowtex Sensitive Super Aloe Vera:

Lotes afetados: 2110050616; 2110060616; 2110070616; 2110480616; 2111020616; 2111070616; 2111080616; 2201020616; 2201030616; 2201140616; 2201150616; 2201970616; 2202050816; 2202060816; 2202500816; 2202510816; 2202690616; 2202700616; 2205930816.