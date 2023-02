Charge - 24 de fevereiro de 2023

Seri



24/02/2023 | 11:24



A Prefeitura de Mauá interditou 52 imóveis, de maneira total ou parcial, nos jardins Zaíra e Ipê, por conta de risco iminente de deslizamento. No total, 41 famílias foram removidas das áreas nas últimas 24 horas. De acordo com o Paço, apenas uma família aceitou ir para o abrigo municipal e os demais moradores se dirigiram para casas de amigos ou parentes.

Sobre a crise que a região enfrenta a cada período de chuvas, as lideranças do Grande ABC defendem pacto para pôr fim a tragédias de verão, com a criação de um Fórum Regional de Habitação, por exemplo.