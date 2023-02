Banda RBD lança nova versão de Siempre He Estado Aqui com voz de Dulce María

24/02/2023 | 11:10



Yo digo R, tu dices BD! Sabe aquela gravata que estava guardada no armário há 12 anos? É hora de resgatá-la pois o comeback veio. Prestes a iniciar a turnê de reencontro após mais de uma década separado, a banda mexicana RBD decidiu atiçar os fãs com a nova versão da música Siempre He Estado Aqui.

A faixa foi lançada em dezembro de 2020 quando Anahí, Christian Chaves, Maite Perroni e Christopher Von Uckerman se reuniram em uma live durante a pandemia de Covid-19. Contudo, na época, Dulce María não conseguiu marcar presença por conta da maternidade. Agora, para a alegria dos fãs, os vocais da eterna Roberta Pardo foram adicionados à canção, que já está disponível nas plataformas digitais.

Isso significa muito para mim. Obrigada por me deixar fazer parte dessa música especial para vocês e toda a geração Rebelde, escreveu Dulce.

Vale lembrar que o quinteto vai fazer shows pelo Brasil nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro.