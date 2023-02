Dia Nacional do RPG: 3 jogos para desenvolver habilidades nas crianças

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/02/2023 | 10:55



Hoje (24), no Brasil, comemora-se o Dia Nacional do RPG. Trata-se de um game em que os jogadores criam personagens e narrativas de forma colaborativa. À primeira vista, esse tipo de jogo pode parecer puro entretenimento, mas especialistas afirmam que ele não só diverte, como também estimula a criatividade e desenvolve habilidades como atenção, senso crítico, pensamento lógico e rapidez de raciocínio. Tanto é que, atualmente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica o uso de RPG em sala de aula como uma boa prática.

“Esses jogos são muito mais colaborativos do que competitivos. Os participantes improvisam e muitas vezes não há um vencedor. Então, auxiliam também a desenvolver habilidades sociais e trabalho em equipe”, afirma Thaiza Montine, professora do Ensino Fundamental do Colégio Marista de Goiânia. Segundo a especialista, o RPG permite inserir conteúdos escolares durante a aventura, fazendo com que os alunos aprendam e resolvam problemas com temáticas das disciplinas curriculares.

Existem várias formas de RPG. A tradicional, também chamada de RPG de mesa, é conduzida por meio de discussões, enquanto que na live-action RPG (LARP) os jogadores executam fisicamente as ações das personagens.

Para celebrar este Dia Nacional do RPG, o Colégio Marista de Goiânia preparou uma lista de três jogos do tipo, que são interessantes para desenvolver diversas habilidades nas crianças. Confira:

Lições – RPG sobre viagens a mundos paralelos e realidades alternativas. Universos futuristas. Viagens no tempo. Aventuras em mundos virtuais. Hora de Aventura na Terra de Aaa – Uma aventura que coloca os personagens da Terra de Ooo dentro de um sonho para resolver uma crise terrível e três pequenas aventuras interligadas que formam uma série de histórias de acampamento narradas pelo Rei Gelado. RPG Solo Aventuras Possíveis – Os tripulantes da Nau Catarineta conheceram de perto os perigos que o mar pode reservar. Presa numa região de calmaria, dia após dia, noite após noite, a nau ficava no mesmo lugar. A comida a bordo foi acabando. O desespero tomou conta de todos. Diante da salvação incerta, a tentação e a devoção haveriam de se mostrar.