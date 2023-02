'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', favorito ao Oscar, chega ao streaming

24/02/2023 | 10:37



O filme Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, que lidera as indicações para o Oscar 2023 - em 11 categorias - e já acumula prêmios no Globo de Ouro, Critics Choice e Directors Guild of America (DGA), chega ao streaming nesta sexta-feira, 24. Ele passa a integrar o catálogo do Prime Vídeo. Além disso, o filme está disponível, mas apenas para aluguel, no YouTube Filmes e Google Play (R$ 11,90) e na Apple TV+ (R$ 14,90). Também está em cartaz nos cinemas.

Dirigido por dois jovens cineastas de 35 anos, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme conta, com aventura e humor, a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos - e também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família.

Antes da premiação do Oscar, que ocorrerá no dia 12 de março, o filme pode levar algumas estatuetas no Screen Actors Guild Awards (SAG) neste domingo, dia 26.