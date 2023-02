Camilla de Lucas alfineta posicionamento de Biah Rodrigues sobre submissão ao marido e críticas à Rihanna

24/02/2023 | 10:11



E as polêmicas não param! Logo depois de Biah Rodrigues ser massacrada na web por criticar a capa de revista de Rihanna, em que a cantora aparece na frente de seu marido, o rapper A$AP Rocky, foi vez de Camilla de Lucas alfinetar o posicionamento da esposa do sertanejo Sorocaba sobre submissão ao homem.

Tudo começou quando Biah disse que não gostou da foto de RiRi pois o certo, segundo o pensamento dela, seria o homem vir à frente da esposa, afirmando ser submissa a Sorocaba em seu casamento:

Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência... Meu marido e autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida, protege a nossa família, sim sou submissa ao meu marido! Pois o respeito e honro! Submissa significa respeitar e honrar os líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. Triste que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é submissão.

A modelo ainda usou a Bíblia como referência:

A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança.

Diante de todo o bafafá, alguns internautas não gostaram nadinha da fala anti-feminista, como Camila de Lucas. Sem mencionar o nome de Biah, a ex-BBB soltou o verbo no Twitter.

Eu não estou acreditando que estão criticando a capa da Rihanna com o A$APsó porque ele é homem e está segurando a criança no colo, e ela mulher puxando ele. Estão falando de inversão de valores. De onde eu vim, para meu pai ser o que é, é porque minha mãe era f**a! Vocês são loucos. E eu acho que o que faz esse povo achar estranho é porque é a Rihanna. Uma mulher preta, empresária, rica, poderosa conduzindo um homem. Porque antes nunca vi ninguém reclamando de um cara branco segurando bebê. Era considerado fofo. Agora na vez dela estão usando até a Bíblia. Oh Deus!