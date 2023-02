Após colocar Gustavo no paredão, MC Guimê tenta se explicar e causa revolta no casal Guskey; veja o que rolou na madrugada do BBB23

24/02/2023 | 10:10



A casa do BBB23 está pegando fogo! MC Guimê atendeu o Big Fone na tarde da última quinta-feira, dia 23, e ganhou o Poder Supremo, tendo a chance de trocar participantes no paredão relâmpago. E foi exatamente o que ele fez, durante o programa ao vivo, o cantor decidiu tirar Cara de Sapato e colocar Gustavo na berlinda. Deixando o paredão entre Cowboy, Fred Nicácio e Domitila.

Com isso, a madrugada acabou sendo bastante agitada. Guimê mexeu os pauzinhos e foi tentar conversar com o casal Guskey para explicar sua posição no jogo. A tentativa, no entanto, falhou!

- Qual que é o meu ponto de vista? Eu vim para jogar me posicionando. Desde o começo eu mostrei isso. A primeira semana aconteceu aquelas coisas diretas com a gente, mas depois passou. Em relação à posição, eu sou um dos caras que mais se posicionam do outro lado e, naturalmente, me tornei alvo de várias pessoas daqui. Não só de vocês. Vocês têm uma parada, jogando muito claro. É uma estratégia de vocês e não posso apontar ou criticar erros, mas quando eu tenho que me defender eu vejo que vocês têm uma estratégia que ficam safe e suave. As pessoas não querem votar em vocês, começou o marido de Lexa.

Então Key respondeu:

- Por opinião deles.

- Já que eu sei que sou alvo tanto seu e do Cowboy, eu tenho que me defender. Em nenhum momento fui falar mal de vocês. O que falo bem claro é sobre o game, que as pessoas têm que enxergar que vocês estão jogando. [...] Quando dou alvo e mala, claro que sou eu, não tenho medo, continou Guimê.

Quando o cantor saiu do quarto Fundo do Mar, Key disparou:

- Meu ovo!

- Meu ovo! Aqui ó!, disse Gustavo, fazendo gesto obsceno.

- Ah, vota na gente e agora vem aqui meter o loco querendo puxar o saco? Falando que eu tô de férias? Vai se f***r, finalizou Key.

Mais tarde, Gustavo chorou e recebeu o apoio da amada:

- Eu vou te defender, tô com você até o fim. É para isso que é um casal, né?

Larissa descobre ciúmes de Key

Ainda falando sobre o casal Guskey. Há algumas semanas, a jogadora de vôlei tem se incomodado com a aproximação de Larissa com Gustavo. Mas, pelo visto, parece que a jovem pipoca não fazia ideia de que isso era um problema.

- O Cristian me disse que a Key tinha ciúmes de você, disse Bruna para a amiga.

- De mim? Mas no começo, né?, respondeu Larissa.

- Não, agora, disse Bruna.

- Mas gente, respondeu Larissa, surpresa.

- Eu falei: nossa, não, mas a Larissa tá namorando.

- Eu achei que era de você [que ela tinha ciúmes]. O Gustavo ontem bêbado soltou que eles já brigaram por ciúmes. De quem seria? De você, continou Larissa.

- O Cristian falou que é de você, rebateu Bruna.

Eita!