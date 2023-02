Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections chega em 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/02/2023 | 08:55



A Bandai Namco anunciou nesta quinta-feira (23) Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, o mais novo título que reunirá todos os momentos principais da série de jogos Ultimate Ninja Storm, com lançamento para 2023. Em desenvolvimento pela CyberConnect2, sua chegada coincide com o 20º aniversário do anime. O game estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections é uma experiência que combina momentos chave de gameplay da série, destacando as principais cenas dos emocionantes arcos de história de Naruto e Sasuke. Uma jornada para novos fãs e veteranos em um jogo de ação, no qual eles poderão reviver algumas das histórias mais importantes e amadas do anime. Mais do que isso, o jogo contará ainda com uma história original inédita.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira o trailer de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: