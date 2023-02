FGV: IPC-S arrefece nas 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de fevereiro

24/02/2023 | 08:19



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou desaceleração em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de fevereiro, informou na manhã desta sexta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Entre a segunda e a terceira leitura do mês, o índice cheio arrefeceu de 0,52% para 0,41%. As variações apuradas pela FGV foram: Salvador (0,92% para 0,61%); Belo Horizonte (0,48% para 0,27%); Recife (0,72% para 0,53%); Brasília (0,01% para -0,11%); Rio de Janeiro (0,46% para 0,38%); São Paulo (0,63% para 0,56%); e Porto Alegre (0,36% para 0,35%).