Jade Picon se pronuncia sobre boatos criados sobre ela no Carnaval: Já me acostumei

24/02/2023 | 08:10



Jade Picon aproveitou um período de calma nas gravações da novela Travessia para abrir a famosa caixinha de perguntas no Instagram. Entre muitos questionamentos, a influenciadora acabou respondendo sobre uma polêmica recente - os boatos que criaram sobre ela no Carnaval.

Caso você não saiba, Jade se envolveu em rumores com José Loreto, o atual Lui Lorenzo da novela Vai na Fé. Na web, os internautas passaram a comentar sobre um susposto beijo que teria rolado entre eles em um dos camarotes da Sapucaí - informação já negada pelo ator.

Sem citar nomes ou situações específicas, Picon disparou:

- Não precisa nem de Carnaval para ter fake news envolvendo o meu nome. Já me acostumei. Por isso que muitas vezes sou receosa em dar uma entrevista, participar de podcast... Porque tudo é usado contra mim.Não estou me vitimizando, mas dá uma canseira. Já apanhei tanto. Não tem o que fazer. Ossos do ofício... Chega um momento que você já passou por tanta coisa que você desmorona ou se fortalece. Eu escolho a segunda opção.

Eita!