Prefeitura de Mauá interdita 52 imóveis por risco iminente de deslizamento

Thainá Lana



24/02/2023 | 06:56



A Prefeitura de Mauá interditou 52 imóveis, de maneira total ou parcial, nos jardins Zaíra e Ipê, por conta de risco iminente de deslizamento. No total, 41 famílias foram removidas das áreas nas últimas 24 horas. De acordo com o Paço, apenas uma família aceitou ir para o abrigo municipal e os demais moradores se dirigiram para casas de amigos ou parentes.

Na quarta-feira (22), o município entrou em estado de emergência por conta do alto volume de chuvas. Na noite de terça-feira (21), a Viela Ilha Francês, no Jardim Zaíra, registrou deslizamento de terra que destruiu duas casas e deixou uma pessoa morta e um ferido. No mesmo dia foram registrados dois desmoronamentos no bairro. “Não há estimativa para o número de famílias que precisarão deixar suas casas, pois isso pode mudar a cada dia com o decorrer das vistorias realizadas e das chuvas que continuam a cair. Se for constatado o risco iminente e a necessidade de interdição total do imóvel, a remoção precisa ser imediata e a família é encaminhada para o atendimento da assistência social que vai prestar o apoio”, informou a administração.



A área em que ocorreu o deslizamento de terra e destruiu duas casas está coberta parcialmente com uma lona de proteção para evitar a entrada de água no solo. Porém, abaixo da cobertura, duas tubulações expostas despejam esgoto diretamente no local, e moradores cobram mais providências da Prefeitura. “Não adianta vir só depois da tragédia. Tem que tomar providências antes. A situação está feia aqui (Jardim Zaíra), nosso medo é de um novo desabamento”, disse Lindinalva Maria da Silva, 58, moradora há 25 anos do local.



Elizabete Pinheiro Lopes, 40, diz que os moradores se sentem abandonados pelo poder público. “É um descaso o que fazem com a população. Estamos completamente abandonados aqui. É um absurdo tão grande esse esgoto ao ar livre, despejando água diretamente na terra onde já está completamente molhada. Algo precisa ser feito para tentar evitar uma nova tragédia”, afirmou.



Cansada de pedir ajuda e cobrar por seus direitos, a moradora Silvania Barbosa Ferreira, 54, denuncia a ausência do poder público no bairro. “Antes a água de esgoto era despejada diretamente na rua. Os próprios moradores juntaram dinheiro para poder fazer a canalização. Acha que gostamos de morar em uma área irregular? Pagamos água, luz e todas as outras despesas. Não estamos aqui porque queremos, e sim porque precisamos. Tem gente passando fome, sabe o que é isso? Gente sem ter o que comer”, desabafou Silvania.



Sobre o terreno que desabou, a Prefeitura de Mauá não informou quais obras de contenção e proteção do solo serão realizadas no local.



ÁREAS DE ALTO RISCO

Segundo levantamento mais recente da região, realizado em 2020 pelo IG (Instituo Geológico). o município de Mauá tem 21.698 imóveis em áreas de risco para deslizamento de terra. Proporcionalmente, é a cidade do Grande ABC com maior quantidade de edificações nessas condições. O Paço mauaense não informou se possui mapeamento mais recente.