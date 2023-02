Luiz Zacarias vai a inauguração de agência do Sicoob em Santo André

Da Redação



24/02/2023 | 06:44



O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), participou nesta quinta-feira (23) da inauguração de mais uma agência do Sicoob (Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil) em Santo André.



Em janeiro, o Sicoob chegou à marca dos sete milhões de cooperados, um número recorde entre os representantes do cooperativismo financeiro. Esse número representa um crescimento de 18% na base de cooperados com relação a janeiro de 2022, provando que as cooperativas que integram o sistema se tornaram referência na divulgação do movimento cooperativista brasileiro.



Atualmente, o Sicoob Crediconsumo possui quatro unidades, sendo duas em Santo André (no Centro Administrativo da Coop e na loja localizada na avenida Queirós dos Santos, no Centro,e que está sendo transferida para a avenida Gilda). “O melhor caminho para a cidade crescer é gerando renda e novas oportunidades para as pessoas. É mais uma grande empresa que escolheu nossa cidade para abrir suas portas graças a nossa gestao”, ressaltou o vice-prefeito de Santo André Luiz Zacarias.