Vereadores de Mauá vão fiscalizar as ações

Da Redação



24/02/2023 | 06:41



A Câmara de Mauá pretende acompanhar de perto as ações realizadas pela Prefeitura para socorrer as vítimas e minimizar os estragos provocados pelo deslizamento de terra dos últimos dias, provocado pelas chuvas, e que resultou em uma morte. O vereador Leonardo Alves (PSDB) protocolou projeto de resolução propondo a criação de uma frente parlamentar para fiscalizar as obras do Executivo de combate às enchentes. “Sabemos que o município vem sofrendo grandes danos e prejuízos com enchentes e alagamentos. A criação da frente tem o propósito de fiscalizar as obras e analisar as mais eficientes formas de conter os alagamentos”, disse o tucano na justificativa. A proposta deve ser votada na próxima semana.

Bastidores

Saída

O jornalista Samuel Boss deixou ontem o governo do prefeito Guto Volpi (PL), em Ribeirão Pires. Homem de confiança de Clóvis Volpi, ex-chefe do Executivo e pai do atual mandatário, o profissional chegou a acumular vários cargos na administração, como secretário de Turismo, Modernização e chefia de Gabinete. A interlocutores mais próximos, Boss diz que decidiu sair para evitar mal-estar e indisposição com Guto, que pretende fazer reformulações no primeiro escalão.