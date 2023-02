Momento é de apontar as soluções e não culpados, afirma Alex Manente

Da Redação



24/02/2023 | 06:30



A recente tragédia provocada pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo, que ocasionou a morte de 50 pessoas, e o deslizamento de terra em Mauá que causou um óbito mostram a necessidade de uma união em busca da solução por políticas habitacionais, em vez da procura por culpados. A avaliação é do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que, ao lado da bancada paulista na Câmara Federal, aprovou a liberação de R$ 7 milhões em emendas para ajudar na reconstrução da cidade de São Sebastião.

“O que precisamos começar a debater no País são as políticas estruturantes. Não adianta a gente sempre remediar e achar culpados depois da tragédia consumada”, avaliou o parlamentar do Grande ABC. “Acho que é necessário mudar várias atitudes, incluindo da classe política, para diminuir as divergências e encontrar soluções para a população, que é o que ela espera”, afirmou.



Alex relatou que entrou em contato com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para colocar o mandato à disposição e falar das ações que pretende tomar nos próximos dias. “Mauá sempre teve atenção de nosso mandato. Conversei com o prefeito, demonstrei minha solidariedade e meu compromisso em ir aos ministérios para buscar recursos e políticas adequadas para o município”, disse. “Mauá ainda sofre com o crescimento desordenado e que precisa ser corrigido para que a populão não sofra mais riscos. É missão da bancada do Grande ABC somar forças para encontrar as soluções que serão conduzidas pelo prefeito, em parceria com os governos federal e estadual”, afirmou Alex Manente.



O deputado federal lembrou que, em 2009, o Grande ABC deu uma lição de cidadania ao encontrar, de forma coletiva, solução para a ocupação desordenada da represa Billings, com a implementação da Lei Específica da Billings, sancionada pelo então governador José Serra (PSDB). Na ocasião, Alex Manente, que era deputado estadual, presidiu a Frente Parlamentar da Billings e atuou muito, em conjunto com a sociedade civil, para que a medida entrasse em vigor. “É um exemplo que precisa ser levado adiante como uma política estruturante suprapartidária. Precisamos começar a ter visão institucional do poder público e menos provinciana, individualista e egocêntrica partidariamente. Para avançarmos no que é nossa obrigação. Esse modelo precisa ser levado adiante, para garantir dignidade e segurança para as pessoas.”



Agora, ele entende que é necessária mais uma mobilização regional para encontrar, de forma definitiva, soluções para a política habitacional, em especial em áreas de alto risco dos municípios da região. “Sou defensor da criação de um fórum regional, para buscarmos unidade em desafios concretos como esse. Se a classe política dita o tom, a sociedade vem junto e conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse Alex.