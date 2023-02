Palavra do Leitor - 24 de fevereiro de 2023

Da Redação



Fórum de Habitação

Creio que a iniciativa deste Diário, de propor em Editorial a criação de um Fórum Regional de Habitação, pode significar avanço significativo na contenção das invasões de áreas impróprias para a moradia, como encostas, morros e várzeas (Opinião, ontem). Não se pode dizer que as fortes chuvas, que ocorrem com uma previsilidade gigantesca, sejam as culpadas pelas mortes. Que a iniciativa mobilize autoridades e representantes da sociedade civil organizada e dê frutos.



Viviano Moreira Assis Silva - Diadema



Mauá

‘Deslizamento em Mauá causa uma morte; prefeito decreta emergência’ (Primeira Página, ontem). O pré-feito, sr. Francisco, decreta emergência na lascada cidade de Mauá! Caramba! Quem acredita, ainda, nesse personagem? Falem aí, seus bandeiras vermelhas. Vocês se lembram das promessas feitas em campanha de 2020 pelo prefeito e pelos vereadores? Não? Então relembrem e tirem as suas próprias conclusões! Fez ou não fez? Na área do transporte público foram unânimes ao favorecimento de 50% de desconto em impostos à empresa Suzantur, foram favoráveis ao ‘aumento’ de passagens do transporte público, foram favoráveis aos aumentos de taxas e tarifas pela empresa BRK e não estão questionando a permanência da taxa do lixo nos bolsos da lascada população mauaense...



Paulo Rogério - Mauá



Autismo

Chega ser inacreditável e desumano o tratamento imoral, impróprio e desprezível com que muitas crianças diagnosticadas com o TEA (Transtorno do Espectro Autista) sofrem em pleno Século XXI (Setecidades, dia 20). E sofrem, também, por muitas pessoas instruídas e esclarecidas. O autismo é perseguido pela imoral hipocrisia e ausência de inclusão. O portador desse transtorno só tem a carência emergencial, merecedora e digna de ser tratado e compreendido como ser humano que verdadeiramente é. E para aqueles que tratam o autismo e seus portadores com esse imperdoável e preconceituoso comportamento e atitude, observo que não são apenas protegidos por um simples achismo ou disse me disse e sim pela apolítica e não tendenciosa Presidência da República – Casa Civil, sob a responsabilidade da subchefia para Assuntos Jurídicos. Em resumo, discriminar o autista é crime previsto em lei e o infrator pode ser incriminado e apenado com reclusão de até cinco anos ou pagamento de multa.



Cecél Garcia - Santo André



Combustíveis

Como o fim da prorrogação da desoneração de impostos sobre os combustíveis determinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e, que, a pedido de Lula, foi estendida somente até 28 de fevereiro, a provável volta da incidência dos impostos sobre o produto, a partir de março, deve elevar em R$ 0,68 o litro da gasolina nas bombas. Já para diesel e gás, a vigência da desoneração de impostos vai até dezembro. Porém, com as contas públicas em frangalhos, o governo não tem como bancar queda de arrecadação. Mas a questão que preocupa o Planalto é como vai se comportar a inflação, que já está alta, com o reajuste no preço do litro da gasolina. Já que o atual índice inflacionário está corroendo o orçamento das empresas e da família brasileira.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Regulação da mídia

Luiz Inácio Lula da Silva não abandona os seus instintos mais primitivos. Eleito presidente da República, voltou a flertar com a regulação da mídia (Política, ontem). Sua carta à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), defendendo a regulação do que ele chama de plataformas digitais, mal esconde sua intenção de colocar a mídia sob mordaça.



Sérgio Pinto - Santo André