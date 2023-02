Bolsas da Ásia fecham em baixa, mas Tóquio avança após falas de Kazuo Ueda

24/02/2023 | 06:20



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 24, mas a de Tóquio subiu após comentários do nomeado à presidência do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda.

O índice Hang Seng caiu 1,68% em Hong Kong, a 20.010,04 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,63% em Seul, a 2.423,61 pontos, com o fraco desempenho de papéis de siderurgia e eletrônicos, e o Taiex registrou queda de 0,71% em Taiwan, a 15.503,79 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas moderadas, lideradas por fabricantes de bebidas alcoólicas: o Xangai Composto caiu 0,62%, a 3.267,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,65%, a 2.140,65 pontos.

Já em Tóquio, o Nikkei subiu 1,29%, a 27.453,48 pontos, após Ueda prever, durante audiência de confirmação no Parlamento japonês, que a inflação no Japão voltará a diminuir, depois de renovar máxima em mais de quatro décadas em janeiro, e dizer não acreditar que uma alta de juros seja necessária. A expectativa é que Ueda assuma o comando do BoJ, no lugar de Haruhiko Kuroda, a partir de abril.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanços em dez de seus 11 setores. O S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney em alta de 0,30%, a 7.307,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.