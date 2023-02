Alcaraz vence Fognini de virada e está nas quartas de final do Rio Open

23/02/2023 | 22:38



Em uma partida muito bem disputada, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, derrotou o experiente italiano Fabio Fognini, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4, após 2h47 de partida, na quadra Guga Kuerten, no Rio, e garantiu presença nas quartas de final do Rio Open.

Com a duração de uma hora de dez minutos, o primeiro set deu mostras do equilíbrio do confronto entre os dois tenistas. Alcaraz obteve uma quebra de serviço logo no início e chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0. Fognini reagiu e conseguiu dar o troco no quarto game. No entanto, ele mesmo voltou a se desconcentrar e viu o espanhol abrir 4 a 2.

A partir daí, foi a vez de o favorito ao título sentir o peso do confronto. Não conseguiu confirmar dois serviços seguidos e viu Fognini abrir vantagem de 5 a 4. Os dois seguiram se alternando até a igualdade em 6 a 6 quando a decisão foi para o tie-break.

Nesta fase de definição do set, Fognini abriu pequena vantagem, mas Alcaraz se recuperou e a disputa ficou em 5 a 5. Apostando na alternância de bolas curtas e paralelas para desgastar, Fabio Fognini confirmou seu saque ao fazer 6 a 5 e quebrou o serviço do rival na sequência para garantir a vitória e o aplauso do público pelo belo confronto.

O segundo set começou como o primeiro. Mais focado em seus golpes, Alcaraz obteve logo duas quebras de serviço, confirmou os seus dois saques e bancou uma vantagem de 4 a 0. Fognini não conseguiu reagir, tentou variar seus golpes para desestabilizar o espanhol como na primeira parcial e, com a confirmação de mais um saque, o espanhol seguiu ampliando a vantagem. Somente no quinto game, o italiano conseguiu marcar seu primeiro ponto, mesmo assim, após ter 40 a 15 de frente, quase sucumbiu a mais uma tentativa de reação do rival.

Visivelmente desgastado, Fognini foi ao chão ao tentar interceptar uma bola curta de Alcaraz, foi socorrido pelo espanhol e levantou sentindo dores no pé direito. Alcaraz fechou a série em 6/2.

No terceiro set, o espanhol voltou a quebrar o serviço do italiano e depois só teve o trabalho de administrar a vantagem. Fognini, de 35 anos, lutou muito diante do jovem rival, de 19, mas não conseguiu devolver o prejuízo, perdendo o set decisivo por 6/4.

DUPLAS

Com uma ótima atuação, o mineiro Marcelo Melo e o colombiano Juan Sebastian Cabal conquistaram a segunda vitória no Rio Open e estão na semifinal do ATP 500, disputado nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Cabeças de chave 2, Melo e Cabal não deram chances aos adversários, na noite desta quinta-feira (23), marcando 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 56 minutos, diante dos argentinos Tomas Martin Etcheverry e Diego Schwartzman.

Em busca da vaga na final, o mineiro e o colombiano enfrentarão os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, que derrotaram os norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow por 7/5 e 6/4, também nesta quinta-feira.