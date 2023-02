José Dirceu é submetido a cirurgia para drenagem de hematoma no crânio

23/02/2023 | 21:34



O ex-chefe da Casa Civil José Dirceu, de 76 anos, foi submetido nesta quinta-feira, 23, em Brasília, a um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um hematoma subdural (quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio). Dirceu foi operado no Hospital DF Star.

O hospital afirmou, em boletim médico, que Dirceu se encontra em observação na unidade de terapia intensiva (UTI), em respiração espontânea, e sem previsão de alta. O boletim é assinado pela coordenadora da UTI cardiológica do DF Star, Ludhmila Hajjar, entre outros médicos.

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), filho de José Dirceu, afirmou em sua conta no Twitter que o pai teve um pequeno coágulo na caixa craniana. De acordo com Zeca Dirceu, os médicos já tinham o diagnóstico há alguma semanas. "Ele está bem, foi encaminhado para o hospital, me ligou e falamos minutos antes da cirurgia. O procedimento foi um sucesso. Logo estará recuperado", postou.