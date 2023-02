Minerva Foods registra prejuízo de R$ 25,7 milhões no 4º trimestre

23/02/2023 | 21:01



A Minerva Foods registrou prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões no quarto trimestre de 2022. O valor representa uma reversão significativa ante o lucro de R$ 150,3 milhões reportado em igual período de 2021. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou R$ 607,5 milhões, queda de 17,4% sobre os R$ 735,3 milhões verificados no mesmo intervalo do ano anterior. A margem Ebitda foi de 8,9%, ante 9,8% no quarto trimestre de 2021.

A receita líquida obtida entre outubro e dezembro somou R$ 6,839 bilhões, queda de 8,9% sobre os R$ 7,505 bilhões obtidos nos três meses do ano anterior. A receita bruta atingiu R$ 7,328 bilhões, recuo de 8,2% na comparação interanual.

As exportações continuam correspondendo a mais da metade da receita obtida pela Minerva no período: cerca de 69% do acumulado, ou R$ 4,573 milhões, enquanto o mercado interno foi responsável por R$ 2,755 milhões. Segundo a companhia, em nota encaminhada ao mercado, o resultado das exportações em 2022 consolida a Minerva como líder na exportação de carne bovina na América do Sul com aproximadamente 20% de market share.

O índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) recuou de 2,5 vezes para 2,15 vezes, o menor nível desde 2007. Ainda segundo a empresa, o fluxo de caixa livre após Despesas Financeiras, Capex e Capital de Giro e, excluindo o impacto da aquisição da Australian Lamb Company (ALC), alcançou R$ 268,3 milhões. No ano, o fluxo de caixa livre totalizou R$ 647,0 milhões.

A empresa também informou que o pagamento de dividendos será no valor total de R$ 208,6 milhões ou R$ 0,36/ação. Conforme a política de distribuição de dividendos, a Minerva se compromete a pagar 50% do lucro líquido, se o índice de alavancagem for menor ou igual a 2,5 vezes.

No quarto trimestre de 2022, os abates da Minerva caíram 4%, para 855,3 mil cabeças, somando 3,7 milhões de cabeças abatidas no ano, alta de 5% ante 2021. De acordo com a empresa, a expansão ocorre pela consistente demanda internacional por carne bovina, além da disponibilidade de animais prontos para o abate, especialmente no Brasil.

A Minerva também informou que o volume de vendas aumentou 5,3% no quarto trimestre do ano passado, passando de 288 mil toneladas para 303,2 mil toneladas. Do total, 154,1 mil toneladas foram vendidas no Brasil, 19,3% a mais do que em igual intervalo de 2021. Já a América do Sul foi responsável pela venda de 149,2 mil toneladas, queda de 6% na mesma base comparativa.

No acumulado de 2022, o lucro líquido totalizou R$ 655,1 milhões, incremento de 9,4% frente ao ano anterior, enquanto a receita bruta totalizou R$ 32,9 bilhões, alta de 15% ante 2021. No período, o Ebitda ficou em R$ 2,8 bilhões, alta de 17,6% na base anual, com uma margem Ebitda de 9,2%. O Ebitda Ajustado somou R$ 3,1 bilhões. Segundo a companhia, a receita consolidada no mercado interno alcançou R$ 10,3 bilhões em 2022, crescimento de 12% ante 2021, mesmo frente às dificuldades no cenário macroeconômico do nosso continente.