Imagens da nova casa de Léo Santana e Lore Improta são reveladas por arquiteto

23/02/2023 | 20:24



Em breve, o casal Léo Santana e Lore Improta estará de casa nova. O cantor e a influenciadora digital terão à disposição muito luxo e um amplo espaço na mansão construída em Salvador, na Bahia, e assinada pelo arquiteto Filipo Madeira.

O projeto do profissional pernambucano engloba uma piscina transparente, que conta com um chão transparente, em cima da sala de estar. A residência ainda inclui, no quarto do casal, uma suíte master com piscina particular, dois closets, além de uma vista para a área externa.

Lore comentou que está "sem palavras" com o trabalho do arquiteto.

"Esse projeto é igual ao Hit do carnaval: Não vai sair da sua cabeça. Quem mais está assim o tempo todo: Vem deslizando (vai) que eu tô gostando (vem) ela me pede (mais)", escreveu Madeira na legenda do vídeo, embalado pela música sucesso do carnaval deste ano, Zona de Perigo, do Léo Santana.

Nas imagens, o arquiteto mostra mais detalhes da casa, como área de lazer e a cozinha.