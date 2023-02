Estiagem/RS: Ministério e Conab vão distribuir R$ 5 milhões em alimentos

23/02/2023 | 19:56



O Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vai distribuir cestas de alimentos para as famílias vulneráveis das regiões afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul por meio da compra de produtos através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação exigirá R$ 5 milhões e será destinada a cerca de 35 mil famílias. A medida foi anunciada pelo ministro Wellington Dias em evento de anúncio das medidas do governo federal para enfrentamento da estiagem no Rio Grande do Sul, realizado em Hulha Negra (RS).

Segundo o ministro, a partir de 20 de março, 30 mil famílias gaúchas serão atendidas pelo novo Bolsa Família. "Também fizemos a antecipação a pedido do presidente Lula do pagamento (do Bolsa Família) de fevereiro para amanhã", afirmou Dias. Em março, o pagamento do programa foi antecipado para o dia 20.

O ministério também desembolsará R$ 30 milhões para 10 mil famílias produtoras de crédito para fomento da atividade produtiva via o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Serão concedidos até R$ 2.400 por família em projetos com assistência técnica da Emater. "Estamos falando de indígenas, de quilombolas. (O valor) sai agora dia 20 de março para os projetos que serão apresentados", acrescentou.