São Bernardo inicia aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta sexta (24)

23/02/2023 | 19:45



A Prefeitura de São Bernardo inicia nesta sexta-feira (24) a vacinação com os imunizantes bivalentes da Pfizer. Por enquanto, a prioridade será para pessoas acamadas, e domiciliados acima de 80 anos, indígenas e moradores e funcionários das Instituições de Longa Permanência. A vacina bivalente da Pfizer protege contra a variante original e outras cepas da doença que surgiram posteriormente, como a Ômicron e suas subvariantes.

Ao todo, a cidade recebeu 33 mil doses neste primeiro lote. A nova proteção funciona como dose de reforço, sendo direcionada às pessoas com 12 anos ou mais e que possuem pelo menos duas doses das vacinas monovalentes: Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. O intervalo para receber a dose bivalente é de 120 dias (quatro meses) da última dose tomada. A nova versão da vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2022.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, é fundamental que as pessoas completem o ciclo vacinal, mesmo com a monovalente, enquanto a dose bivalente não está disponível para todos os grupos. Todas as 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS) têm disponibilidade da vacina Coronavac, Pfizer Adulto, Pediátrica e Baby.