Bolsas de NY fecham em alta, após salto da Nvidia amenizar cautela por juros

23/02/2023 | 18:44



Em pregão marcado por volatilidade, as bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 23, à medida que o salto na ação da Nvidia disseminou uma pressão compradora no setor de tecnologia. Ainda assim, a revisão em baixa do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre manteve resquícios de cautela nas mesas de operações.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,33%, a 33.153,91 pontos; o S&P 500 ganhou 0,53%, a 4.012,32 pontos; e o Nasdaq avançou 0,72%, a 11.590,40 pontos.

Entre os destaques, Nvidia disparou 14,02%, após a fabricante de chips informar lucro acima do esperado e reforçar foco no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Com isso, o subíndice de tecnologia do S&P 500 figurou na dianteira dos ganhos, em alta de 1,63%.

Apesar disso, os negócios oscilaram de forma instável ao longo do dia. Pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA revelou que o PIB americano cresceu em ritmo anualizado de 2,7% no trimestre final de 2022, ante avanço de 2,9% na primeira estimativa. Já a inflação PCE no período foi revisada para cima.

Os indicadores mantiveram as expectativas de mais aperto monetário nos EUA. "Os riscos geopolíticos permanecem claramente na mesa entre os EUA e a Rússia/China, e isso deve manter os riscos inflacionários elevados nos próximos meses", avalia o analista Edward Moya, da Oanda.

Nesse ambiente, o papel da Moderna recuou 6,70%, depois que a empresa divulgou balanço que mostrou forte queda no lucro.