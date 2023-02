?São Paulo é o mais popular do estado ou até do Brasil?, diz Rogério Ceni

23/02/2023 | 17:40



O torcedor tem sido peça importante na campanha do São Paulo neste início de temporada. Foi empurrado pelos gritos da arquibancada que a equipe tricolor bateu o São Bento, por 3 a 0, na terça-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni fez questão de elogiar os são-paulinos, que, segundo ele, são o "combustível" do time.

"O São Paulo é disparadamente o clube mais popular do estado, ou até mesmo do Brasil. Pela média de público, pela quantidade de gente que traz a cada jogo. O Morumbi sempre recebendo bons públicos. E a torcida é o combustível desse time. Temos que tentar trazer o máximo de jogos para dentro da nossa casa, ou senão a nossa casa, para junto da nossa torcida", disse Ceni.

De fato, Rogério Ceni tem razão. Segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues, especialista em estatísticas do futebol brasileiro e internacional, o São Paulo é o time com a maior média de público do futebol brasileiro até o momento quando o assunto é campeonato estadual. O tricolor paulista lidera a marca, com cerca de 44 mil torcedores, seguido de Palmeiras (39,7 mil) e Flamengo (39,2 mil).

O São Paulo possui dois jogos como mandante, ambos no Morumbi, entre os dez com o maior público do futebol brasileiro no ano: São Paulo 1x2 Corinthians (54.970), em segundo, e São Paulo 0x0 Ituano (45.115), em sexto. O tricolor paulista também aparece na lista na sétima colocação, mas como visitante, em Palmeiras 0x0 São Paulo, com (40.196).