Verstappen e Red Bull lideram 1º dia de testes da Fórmula 1: 'Foi tranquilo'

23/02/2023 | 17:32



O primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi dominado por Max Verstappen e sua Red Bull. Depois de fazer o melhor tempo da manhã, ele foi o único piloto a voltar para a sessão de treinos da tarde, ultrapassou a marca de 150 voltas no dia e fez 1min32s837 para cravar a melhor volta desta quinta-feira no Circuito Internacional do Bahrein.

"Foi bom. Muitas voltas, então é claro que queríamos. Foi basicamente um dia tranquilo, sem problemas. Podemos realmente nos concentrar no carro, tentar algumas coisas para entender também os novos pneus para este ano. Corremos muito durante o dia, quando estava muito quente, ou meio quente, e à noite também - então, foi um dia muito bom", comentou o holandês.

Todas as equipes, com exceção da Red Bull, escolheram revezar os pilotos entre os dois períodos. Na Aston Martin, o brasileiro Felipe Drugovich, reserva da equipe e substituto do lesionado Lance Stroll, deu lugar a Fernando Alonso, que conduziu o carro da equipe britânica na volta de segunda melhor tempo, com 1min32s866, apenas 0s029 atrás de Verstappen. Drugovich, que ficou em sétimo no tempo da primeira sessão, terminou em 14º no ranking do dia todo.

Atrás de Verstappen e Alonso, vieram as Ferraris do espanhol Carlos Sainz e do monegasco Charles Leclerc, com 1min33s253 e 1min33s267, respectivamente. Lando Norris (Mclaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), e Logan Sargeant (Williams) completaram o top 10.