Di María faz hat-trick e garante a Juventus nas oitavas de final da Liga Europa

23/02/2023 | 17:05



Comandada por Di María, a Juventus garantiu classificação para as oitavas de final ao vencer o Nantes por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Stade de la Beaujoire. Depois de empatar o confronto de ida, em Turim por 1 a 1, desta vez a equipe italiana mostrou a sua superioridade e contou com a categoria do jogador argentino, que marcou todos os gols da partida.

Embalado por ter conseguido segurar a Juventus em Turim, o Nantes mal teve tempo de montar a sua estratégia. Logo aos cinco minutos, Di María acertou um lindo chute por cobertura e já colocou os italianos em vantagem no marcador. Com a obrigação de buscar o empate desde o início, o Nantes adiantou o time, mas passou a dar espaços em sua defesa.

Depois de perder duas boas chances com Pedro Chirivella e Ludovic Blas, o time da casa acabou punido pela falta de tranquilidade. Pallois colocou a mão na bola dentro da área após outra bela infiltração do argentino. Di María bateu s penalidde com categoria e fez o seu segundo gol no jogo: 2 a 0 aos 19 minutos.

Dono do confronto e senhor do time, Di María seguiu comandando as ações ofensivas. Aos 32 minutos, em um lance confuso na área, ele mostrou oportunismo para, num toque de cabeça, coroar o seu desempenho com mais uma bola na rede: 3 a 0. O lance precisou da checagem do VAR, mas o terceiro gol foi confirmado na sequência.

No outro jogo da rodada, o Sporting também carimbou a sua vaga às oitavas de final ao derrotar o Midtjylland por 4 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Herning. Após tropeçar no jogo de ida e ficar no empate de 1 a 1, o time português conseguiu encaixar a marcação e surpreendeu os donos da casa.

O primeiro gol foi marcado pelo zagueiro Coates aos 21 minutos. Após bola alçada na área, ele se livrou da marcação e, de cabeça, colocou o Sporting à frente do placar. Preocupado em garantir a vantagem, o Sporting passou a apostar nos contra-ataques e passou a ser ameaçado pelo rival dinamarquês. Mas foi na volta do intervalo que o jogo foi definido.

Decisivo, Pedro Gonçalves garantiu o triunfo marcando mais duas vezes. No primeiro dominou a bola e arriscou um arremate de meia distância para fazer 2 a 0 aos cinco minutos. Já na segunda metade da etapa complementar, avançou com liberdade, não recebeu marcação e definiu com precisão para fazer mais um. No fim do jogo, o time português ainda fez mais um. Gartenmannn tentou tirar o perigo, se atrapalhou com a bola e acabou fazendo gol contra.

Já o Sevilla, que abriu uma boa vantagem ao vencer o jogo de ida sobre o PSV por 3 a 0, na Espanha, atuou como regulamento debaixo do braço para garantir a vaga nas oitavas. Mesmo com a derrota de 2 a 0 nesta quinta-feira, o time espanhol volta para casa classificado.

De Jong abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo e acendeu uma chama de esperança para os torcedores holandeses que foram ao estádio. Para dar mais emoção, o português Fabio Silva aumentou nos acréscimos. No entanto, já não havia tempo para mais nada já que o juiz encerrou o duelo na sequência