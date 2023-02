Fiorella Mattheis desabafa sobre trabalhar na reta final da gravidez: Acordei exausta, não aguentando mais

23/02/2023 | 17:10



Grávida do primeiro filho, Fiorella Mattheis desabafou sobre a reta final da gestação e o fato de precisar trabalhar com 39 semanas de gestação.

Nas redes sociais, a atriz contou que acordou exausta e não estava com cabeça para cuidar dos negócios:

Eu hoje acordei exausta, não aguentando mais. Daí me convenci fazer a minha caminhada de 30 minutos, peguei um solzinho depois e já estava chegando na hora do primeiro call [ligação] do dia e eu sem cabeça alguma para trabalhar e me questionando: precisa mesmo trabalhar grávida de 39? A resposta é simples: quando você é dona do seu próprio negócio, você sabe das necessidades dele.

Ela então contou que decidiu realizar a ligação que tinha do sofá mesmo:

Fui pro call do sofá mesmo, perninhas para cima e em 5 minutos meu humor já estava muito melhor, a barriga não estava mais tão pesada e eu me sentindo feliz... Resumo: essa reta final é uma eternidade e tem muita expectativa... Como é importante ocupar esse tempo com coisas que você gosta e te façam bem... Sejá lá o que for!