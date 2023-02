Chuva causa alagamentos no Grande ABC nesta quinta (23)

Da Redação



23/02/2023 | 16:39



A chuva que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (23) causou alagamentos nas cidades do Grande ABC. O trânsito precisou ser interrompido e carros ficaram ilhados.

Em Santo André, a avenida Industrial, no Centro, além de ruas do bairro Jardim e Parque das Nações ficaram inundadas. Em Diadema, na avenida Doutor Ulisses Guimarães, até caminhões tiveram dificuldade para passar pela via por conta da quantidade de água.

RIBEIRÃO PIRES EM ESTADO DE ATENÇÃO E MORTES EM MAUÁ

Na última quarta-feira (22), a prefeitura de Ribeirão Pires decretou estado de atenção no município por conta das fortes chuvas. Nesta semana, a Estância recebeu um volume de 72 mm de precipitação e há previsão de mais chuvas para os próximos dias.

Também nesta semana, dessa vez na última terça-feira (21), uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas após dois deslizamentos de terra no Jardim Zaíra, em Mauá.

Após uma reunião, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) deve decretar estado de emergência na cidade. Até o momento já choveu 140% a mais do que o previsto pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O esperado para 28 dias era 284 mm, mas, até agora, já choveu 685 mm. Somente nas últimas 24 horas, Mauá apresenta um acumulado de chuvas de 62 mm.

Segundo o governo estadual, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entrou em contato com o prefeito de Mauá assim que soube dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas. “As áreas técnicas do Governo de São Paulo e da Prefeitura avaliam as demandas prioritárias do município para liberação de recursos por parte do Estado”, informou por nota o governo estadual.