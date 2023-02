Corinthians treina sem Guedes e com garotos da base em preparação para clássico

23/02/2023 | 16:35



O Corinthians treinou nesta quinta-feira, em preparação para o clássico de domingo contra o Santos, sem a presença de Róger Guedes, artilheiro do Paulistão com sete gols ao lado do são-paulino Galoppo. Liberado pela comissão técnica, o atacante foi ao hospital acompanhar Sindy Gomes, sua mulher, durante o nascimento de Rosa Maya, segunda filha do casal - eles também são pais de Ryan, de 7 anos.

Após o parto, Guedes usou sua página no Instagram para publicar uma foto da menina recém-nascida no colo do irmão mais velho. Embora não tenha participado do treinamento, o atacante de 26 anos deve estar disponível para enfrentar o Santos como titular do time comandado por Fernando Lázaro.

Como o Corinthians já está classificado para as quartas de final, o treinador pode dar chances para alguns garotos, ao menos durante o segundo tempo. Destaques da seleção brasileira durante a conquista do Sul-Americano Sub-20 há menos de duas semanas, o meia Guilherme Biro e o atacante Pedrinho esperam oportunidades no time profissional.

Os dois garotos, aliás, treinaram nesta quinta-feira sob o comando de Lázaro, assim como outros cinco jovens das categorias de base do time paulista: o goleiro Kauê; o lateral-direito Léo Mana; os meio-campistas Gabriel Moscardo e Ryan; e os atacantes Arthur Sousa e Wesley.

Líder do Grupo C do Paulistão, com 18 pontos, o Corinthians enfrenta o Santos às 16 horas deste domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da fase de grupos. Na rodada final, enfrenta o Santo André, na Neo Química Arena.