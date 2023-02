Courteney Cox se transformou em uma garota da Geração Z em post no Instagram

23/02/2023 | 16:10



Courteney Cox provou que está atualizada em relação as trends da geração Z. Em um post no seu Instagram, a atriz de 58 anos de idade se transformou em uma adolescente, com direito à cropped e trancinhas no cabelo. No vídeo, a atriz de Friends começa mexendo no seu celular.

- Olhe para essas garotas da Geração Z, tão fofas. Eu quero fazer isso!

O vídeo corta para o momento em que Courteney aparece se maquiando, ao som de Unholy, de Sam Smith, e usando as técnicas de maquiagem mais famosas do momento; delineado gatinho, contorno, iluminador e batom. Ela também aparece arrumando seus lacinhos de cabelo.