COB cria programação para antecipar clima olímpico com Fan Fest em São Paulo

23/02/2023 | 15:35



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) programou uma série de eventos para mobilizar os torcedores em torno dos Jogos de Paris a partir do mês que vem. A intenção é começar a aproximar os fãs dos atletas do Time Brasil com mais de um ano de antecedência - a abertura da Olimpíada será no dia 26 de julho de 2024.

Depois da realização da Olimpíada de Tóquio durante a pandemia, com restrições de público e rígidos protocolos de segurança, os Jogos de Paris representam a oportunidade de atrair e reconectar os torcedores. Nesse contexto, a antecipação do movimento olímpico será repetido nos próximos ciclos, como explica Gustavo Herbetta, diretor de Marketingo do COB. "Queremos antecipar a conexão com os fãs e os torcedores, principalmente os jovens, sem aguardar aquele momento específico do início dos Jogos. Os esportes olímpicos podem estar presentes no dia a dia das pessoas. Não é preciso que seja de quatro em quatro anos", afirma.

Para impulsionar esse movimento, o COB lança uma campanha institucional que procura reafirmar a conexão do espírito e as modalidades olímpicas com os jovens e o mundo digital. A ação publicitária, que deverá ser lançada na primeira semana de março, está alinhada ao plano do Comitê Olímpico Internacional (COI) de rejuvenescer o programa olímpico a partir da inclusão de esportes radicais com grande participação feminina, como surfe, skate, escalada esportiva e breaking.

Também no mês de março, no dia 14, o comitê vai organizar a festa para o marco tradicional dos 500 dias para os Jogos. A novidade será o lançamento da Casa Brasil na capital francesa. A base do Time Brasil estará localizada em Saint-Ouen, cidade de 50 mil habitantes que vai receber atletas, técnicos e equipe brasileira já a partir dos próximos meses na França.

Atletas e ex-atletas terão participação importante nos eventos. O COB também pretende prestar uma homenagem aos medalhistas dos Jogos para resgatar a história olímpica a partir da valorização dos ídolos brasileiros. O Hall da Fama será realizado em maio em São Paulo. Os últimos membros admitidos pelo grupo foram o ex-nadador Gustavo Borges (duas medalhas de prata e duas de bronze) e o ex-judoca Rogério Sampaio (ouro em 1992), que hoje também é diretor-geral do Comitê.

Campeões olímpicos vão ministrar clínicas esportivas em diversas modalidades no mês de outubro. Uma das campeãs já confirmadas é Jacqueline Silva, primeira mulher brasileira campeã olímpica ao lado de Sandra Pires - ambas conquistaram o ouro no vôlei de praia em Atlanta/1996. "Depois de todo o avanço da internet e do mundo digital, percebo que as pessoas querem viver experiências. Não adianta só o monitor e a tela", diz Jacqueline.

O último ato desse planejamento, realizado durante a Olimpíada, é a transformação do Parque Villa-Lobos, na zona oeste paulistana, em uma espécie de Fan Fest olímpica. O local, que será rebatizado temporariamente de Villa Olímpica, terá transmissão ao vivo das disputas de Paris, shows e também receberá os atletas olímpicos que retornarem de Paris. A cobrança de ingressos será restrita a atrações específicas; a maioria será gratuita, de acordo com os organizadores.

Os investimentos na vila serão da ordem de R$ 30 a R$ 40 milhões - os valores ainda não estão fechados. "Montamos esse calendário sem ter investimento direto do COB na produção dos eventos. No projeto da vila, por exemplo, o investimento será feito por um consórcio de agências e o COB vai licenciar suas marcas", afirma.

Como forma de legado, os 15 equipamentos esportivos do parque (quadras poliesportivas, pistas, marquises, entre outros) serão revitalizados. Não há previsão de construção de novas áreas esportivas no parque, que recebe, em média, 1,2 mil pessoas por mês.

O planejamento do COB se soma ao calendário marcado por competições importantes, como os Jogos da Juventude, em setembro, em Ribeirão Preto (SP), além dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, disputados no Chile, em outubro, um verdadeiro "esquenta" para a Olimpíada.