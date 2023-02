EUA elevam número de tropas enviadas a Taiwan em momento de ameaças da China

23/02/2023 | 13:21



Os Estados Unidos estão aumentando o número de tropas enviadas para Taiwan, mais do que quadruplicando o número atual para reforçar um programa de treinamento para os militares da ilha em meio à crescente ameaça da China.

Os EUA planejam enviar entre 100 e 200 tropas para a ilha nos próximos meses, contra cerca de 30 há um ano, segundo autoridades americanas. A força maior expandirá um programa de treinamento que o Pentágono se esforçou para não divulgar, enquanto os EUA trabalham para fornecer a Taipé as capacidades necessárias para se defender sem provocar Pequim.

O número de soldados norte-americanos, que incluiu forças de operações especiais e fuzileiros navais dos EUA, flutuou um pouco nos últimos anos, de acordo com dados do Departamento de Defesa.

O aumento planejado seria o maior desdobramento de forças em décadas pelos EUA em Taiwan, à medida que os dois se aproximam para conter o crescente poderio militar da China.

Além de treinar em Taiwan, a Guarda Nacional de Michigan também está treinando um contingente militar taiwanês, inclusive durante exercícios anuais com vários países em Camp Grayling, no norte de Michigan, segundo pessoas familiarizadas com o treinamento.