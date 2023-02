Kylie Jenner se pronuncia após ser acusada de fazer piada com sobrancelha de Selena Gomez: Isso é bobo

23/02/2023 | 13:10



Após ser acusada de ter feito piada com a sobrancelha de Selena Gomez, Kylie Jenner se pronunciou. Segundo informações da revista People, a socialite viu um vídeo no Tiktok em que uma pessoa fazia as alegações e fez questão de deixar um comentário:

Isso está escalando. Isso é bobo.

Selena ainda teria apoiado a famosa ao acrescentar:

Concordo. Kylie Jenner. É tudo desnecessário. Sou fã de Kylie!

A polêmica iniciou após Kylie compartilhar registros no Instagram afirmando que havia acidentalmente laminado demais suas sobrancelhas. A famosa ainda mostrou um print de uma vídeo chamada com Hailey Bieber. Internautas acreditaram que a fala poderia ser em referência à uma publicação de Selena, que no mesmo dia tentou imitar o visual de Bella Hadid e disse a mesma frase.