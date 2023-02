Suspeito de roubar carro de Péricles é preso pela polícia

23/02/2023 | 12:11



Como você viu, o carro de Péricles foi roubado em Santo André, no ABC Paulista, e depois encontrado desmontado em um local de desmanche de veículos. Segundo informações do jornal Metrópoles, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu encontrar e prender um suspeito do crime.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais informou ao veículo que o homem identificado como o condutor do carro do cantor na hora do assalto seria vizinho da mãe de Péricles.

Ao se pronunciar pela primeira vez sobre o assalto em conversa com o jornal Extra, o artista disse que foi uma experiência horrível e agradeceu por todo o carinho recebido.

- Fomos assaltados, foi horrível, mas todo mundo está sujeito, eu não sou melhor que ninguém. Agradeço a cada um que fez chegar um pouco de carinho. Só estou de pé pelo carinho dos fãs.