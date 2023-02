Khloé Kardashian é acusada por ex-funcionário de trabalho excessivo e falta de pausas para descanso

23/02/2023 | 12:11



Apesar de toda fama e glamour, Khloé Kardashian tem diversos problemas para resolver. O mais recente é o processo aberto contra a socialite pelo ex-funcionário Matthew Manhard. De acordo com o TMZ, o assistente acusou a loira de trabalho excessivo, além de tê-lo demitido logo depois de se machucar e tirar licença médica.

Manhard trabalhou com Khloé de janeiro de 2019 a novembro de 2022. Na época, ele sofreu uma lesão no joelho e, de acordo com as leis trabalhistas, tinha o direito de se afastar e poder voltar às atividades normalmente, contudo, a empresária cancelou o contrato sem aviso prévio.

O assistente ainda alegou que a Kardashian era um total pesadelo, não pagava horas extras e ainda impedia os funcionários de tirarem pausas de descanso. A defesa de Khloé, por sua vez, apresentou outra versão do caso e negou as acusações.

É lamentável saber que um ex-funcionário escolheu seguir esse caminho. Matthew foi devidamente classificado e compensado por seu papel. Perto do fim de seu emprego, ele estava de licença por um longo período de tempo e a função eventualmente precisou ser substituída. Não toleraremos falsas acusações e provaremos que este é um processo frívolo, disse.