Rodrygo tem lesão confirmada e deve desfalcar Real Madrid em série de clássicos

23/02/2023 | 12:03



O Real Madrid comunicou nesta quinta-feira que o atacante Rodrygo passou por exames e foi diagnosticado com um rompimento no músculo do glúteo esquerdo, lesão sofrida durante a vitória por 5 a 2 sobre o Liverpool na última terça pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com isso, o brasileiro deve perder a série de clássicos dos próximos dias, contra Atlético de Madrid e Barcelona.

No boletim médico, o clube merengue informou apenas que o retorno de Rodrygo dependerá da evolução do tratamento e que o jogador não acompanhou os companheiros de equipe no treinamento desta quinta-feira, o penúltimo antes do dérbi madrilenho deste final de semana. Segundo a imprensa espanhola, o tempo estimado de recuperação da lesão é de dez dias

O Real Madrid terá, ainda, outro desfalque para os clássicos. O lateral-esquerdo David Alaba também foi submetido a exames após ser substituído durante o jogo em Liverpool e foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral direito O problema é mais grave que o de Rodrygo e pode deixar o austríaco fora de combate por cerca de um mês.

O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti se prepara para uma sequência de jogos importantes. Depois de enfrentar o Atlético de Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, enfrenta o Barcelona pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, na próxima quinta-feira. A decisão das oitavas da Liga dos Campeões contra o Liverpool é no dia 15 de março, e antecede duelos com o Espanyol e o Betis na liga nacional.