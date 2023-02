PlayStation VR2 chega ao Brasil por R$ 4.500

Da Redação, com assessoria

Nesta quarta-feira (22), a Sony Interactive Entertainment celebrou o lançamento global de seu headset de realidade virtual, o PlayStation VR2. Apresentando visuais de alta fidelidade, novos recursos sensoriais e rastreamento aprimorado, o gadget leva os jogos de realidade virtual a um patamar novo, permitindo que os jogadores sintam uma variedade maior de sensações. O headset do PlayStation VR2 e o controle PlayStation VR2 Sense têm pelo preço sugerido de R$ 4.499,90. O conjunto já está disponível para compra nos principais varejistas do País.

Com mais de 100 títulos atualmente em desenvolvimento, o PlayStation VR2 será lançado juntamente com um portfólio diversificado de jogos da PlayStation Studios e de terceiros, incluindo Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition e Resident Evil Village. Além dos incluídos na data de lançamento inicial, games adicionais incluem The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2: Retribution, Creed Rise to Glory: Undisputed Edition, Tetris Effect, Firewall Ultra e muito mais.

Com base nas principais inovações do PlayStation 5, o PlayStation VR2 apresenta uma nova geração de experiências de realidade virtual que cativarão os sentidos dos jogadores. Confira:

Novos recursos sensoriais com a tecnologia PlayStation VR2 Sense

A combinação do controle PlayStation VR2 Sense com o headset do PlayStation VR2, áudio 3D e rastreamento ocular dão vida à emoção e à imersão.

Controle PlayStation VR2 Sense com resposta tátil e gatilhos adaptáveis que permitem aos jogadores sentirem e interagirem com os jogos de uma forma muito mais visceral – seja adicionando tensão ao puxar uma flecha no arco, seja com efeitos de vibração durante uma batalha épica de chefe. Com identificação de toque, o controle também pode detectar a localização aproximada de seus dedos, permitindo que você faça gestos mais naturais com as mãos durante o jogo.

A resposta do headset é um novo recurso sensorial que amplifica as sensações das ações do jogador no game. Ele é criado por um único motor embutido com vibrações que adicionam um elemento tátil inteligente, aproximando os jogadores da experiência. Por exemplo, os jogadores podem sentir a pulsação elevada do personagem durante momentos tensos, o movimento de objetos passando perto de sua cabeça ou o impulso de um veículo conforme avança em velocidade.

O áudio 3D aproveita o Tempest 3D AudioTech do PS5 para dar vida aos sons ao redor do jogador no PlayStation VR2 , amplificando esse novo patamar de imersão.

O Rastreamento Ocular detecta o movimento dos olhos do jogador para que um simples olhar em uma direção específica possa criar uma entrada adicional para o personagem do jogo. Isso permite que os usuários interajam de forma mais intuitiva de maneiras novas e realistas.

Fidelidade Visual

Para uma experiência visual de alta fidelidade, o PlayStation VR2 oferece uma tela OLED com formato de vídeo 4K HDR (2.000 x 2.040 por olho), taxas de quadros suaves de 90 Hz/120 Hz, campo de visão de 110 graus e renderização acelerada.

Rastreamento de controle baseado em headset

Com rastreamento de dentro para fora, o PlayStation VR2 rastreia o jogador e o controle por meio de câmeras integradas no headset. Os movimentos do jogador e a direção para a qual ele olha são refletidos no jogo, sem a necessidade de uma câmera externa.

Projetado para o conforto

O headset do PlayStation VR2 foi projetado pensando no conforto. É um pouco mais leve em comparação com o primeiro modelo, mesmo com a adição de novos recursos. Também está incluído um ventilador integrado para fluxo de ar extra durante o jogo e um botão de ajuste de lente para que os usuários tenham uma opção adicional para combinar a distância das lentes entre os olhos para otimizar sua visão. O produto também tem um processo de configuração simples: com um único cabo conectado diretamente ao PlayStation 5, os usuários podem ingressar imediatamente na experiência de realidade virtual.