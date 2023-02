Exterior positivo anima Ibovespa a recuperar parte das recentes perdas

23/02/2023 | 11:34



Após instabilidade, o Ibovespa acelerou a alta na manhã desta quinta-feira e renovando máxima, defendendo a marca dos 108 mil pontos. Em Nova York, os índices futuros também aceleram os ganhos. Há pouco, saiu o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que cresceu ao ritmo anualizado de 2,7% no quarto trimestre de 2022, ante estimativas de alta de 2,9%.

Por aqui no Brasil, a preocupação com a descoberta de um caso do mal da "vaca louca" segue no radar, mas o noticiário recente tenta amainar esses temores.

Às 11h17, o Ibovespa subia 1,21%, aos 108.453,66 pontos, ante máxima aos 108.497,09 pontos, em alta de 1,26%, após recuar 0,03%, na mínima aos 107.116,76 pontos.

Ações de blue chips são destaques, caso de Petrobras, com elevação de mais de 2%, com o petróleo subindo mais de 1%. Os papeis de bancos e da Vale também miravam alta.

Na avaliação de Enrico Cozzolino, head de análise e sócio da Levante Investimentos, a alta do índice Bovespa reflete um ajuste, em meio à ausência de novidades. Ele lembra que ontem algumas ações do setor de proteínas, como Marfrig (caiu quase 8%), já havia reagido negativamente ao caso da "vaca louca".

Porém, destaca, trata-se de um caso isolado e que, espera-se, tão logo as exportações de carne bovina do Brasil para a China sejam retomadas. "E nos Estados Unidos, segue a expectativa de juros subindo. No fundo, não há novidades", diz, completando que isso abre espaço para rotação de setores.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 1,85%, aos 107.152,05 pontos, em correção às bolsas americanas na véspera. A expectativa é que o giro financeiro aumente levemente, dado que na Quarta-Feira de Cinzas foi de apenas R$ 17,1 bilhões por conta do horário reduzido na B3 na volta do feriado prolongado de carnaval.

Nesta quinta, os índices futuros de ações de Nova York sobem, após ontem as bolsas encerrarem com sinais divergentes, depois da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). O documento reforçou a expectativa por novos aumentos de juros para controlar a inflação no país, mas sem mudar as apostas de moderação.

Aqui, saiu a arrecadação federal de janeiro (R$ R$ 251,745 bilhões), que ficou pouco abaixo da mediana na pesquisa do Projeções Broadcast (R$ 250,367 bilhões), após R$ 210,191 bilhões em dezembro.

Ontem à noite, o Ministério da Agricultura (Mapa) confirmou a ocorrência de um novo caso de "vaca louca" no Brasil. O Mapa informou que, diante da confirmação de um caso de encefalopatia espogiforme bovina (nome científico dado à doença) em um animal macho de nove anos, em uma pequena propriedade no município de Marabá (PA), vem adotando todas as providências governamentais para o mercado de carnes brasileiras. Com isso, as exportações de carne bovina para a China serão temporariamente suspensas a partir de hoje. Além isso, a gripe aviária na Argentina preocupa.

Às 11h24, o Ibovespa subia 1,13%, aos 108.364,58 pontos.