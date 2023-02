No BBB23, Gabriel Santana revela briga entre as mães nos bastidores de Chiquititas

23/02/2023 | 11:11



Gabriel Santana abriu o jogo sobre os bastidores da novela Chiquititas. Em conversa com o casal Fred e Larissa no BBB23, o rapaz contou que as mães dos atores tinham uma espécie de rixa, e brigavam para saber qual ator mirim era melhor.

- As mães brigavam muito mais que as crianças. As crianças raramente brigavam, e quando brigavam, logo resolviam. Mas as mães eram outro nível.

Gabriel trabalhou na novela entre 2013 e 2015. Além dele, a novela ainda contava com as atrizes Giovanna Grigio, Julia Gomes e Sophia Valverde.