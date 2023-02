Luciano Szafir relembra experiência de quase morte: - Eu tive sorte e escapei

23/02/2023 | 11:11



Luciano Szafir voltou a falar sobre a experiência traumática com a Covid-19, que o deixou em estado grave na UTI. Durante entrevista ao podcast PodSempre, o artista revelou que se lembra de tudo o que aconteceu no hospital e teve sorte de sobreviver à doença.

- Com esse episódio, a Covid-19 que estava baixinha acabou subindo e comprometendo 84 por cento do pulmão. Ainda tinha uma cirurgia muito séria para fazer. A probabilidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15 por cento. Eu tive sorte e escapei. Mas lembro de tudo, inclusive que a intubação foi horrível. Eu senti tudo, senti engolindo água, senti como se estivesse morrendo.

O tratamento resultou no rompimento de parte do seu intestino e foi necessário colocar uma bolsa de colostomia após ficar intubado e passar por cirurgia.

- É uma dor horrível, morfina não segurava. Tomei morfina junto com uma anestesia para cavalo. Eu berrava na UTI.

No entanto, um dos momentos mais difíceis para o famoso foi quando sentiu seu coração parar.

- Eu estava com 180 de batimentos cardíacos, dormindo. E o médico falou: Calma, você não vai morrer agora, mas você vai piorar muito ainda, não se assusta. Os batimentos foram para 180, 185, 190, 195, 200, 205, 207 e depois disso eu só ouvi o barulho do aparelho parado por 15 segundos. Naquele momento, eu estava esperando apagar a luz. Acabou o jogo, game over. Eu queria achar o telefone para me despedir. Não ia nem dar tempo de me despedir. Ali eu ia morrer.