Namorado de Gabi Martins dispara contra fãs da cantora: Ficam em cima toda hora

23/02/2023 | 11:10



Lincoln Lau, namorado de Gabi Martins, marcou presença no Carnaval do Rio de Janeiro convidado por Alan Victor, famoso assessor, e conversou com o Em Off sobre o relacionamento com a cantora e a aceitação dos fãs.

Quando questionado sobre a resposta dos seguidores ao namoro com Gabi, o influenciador não poupou palavras e disparou:

- Os fãs da Gab são f**a, viu? Ficam em cima toda hora!

Na sequência, o jogador de games salientou que apesar de receberem alguns comentários maldosos nas redes sociais, uma parte dos seguidores fies da cantora apoiam e gostam muito dos dois juntos:

- É claro que existem os haters, mas a galera aceitou muito bem. Gostam muito da gente! É um casal maravilhoso, né?

Lincoln também admitiu que sente ciúmes de Gabi Martins, mas confia muito na namorada, por isso o relacionamento é tranquilo entre eles. Fofos, né? E eles ainda provaram que são super grudadinhos durante o Carnaval, já que o influenciador foi correndo para prestigiar a amada desfilando.

- É o meu primeiro ano aqui [no Sambódromo da Marquês de Sapucaí]. Eu vim correndo e quase perdi o voo! Se eu perco isso aqui, minha mulher me mata, brincou.