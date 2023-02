Obituário - 23 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



23/02/2023 | 11:13



Santo André

Hercílio Sturaro, 98. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Funcionário Público aposentado. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Izabel Borges, 97. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André

Maria da Conceição Santos da Silva, 90. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Heraclio Gomes Frade, 92. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Roque Amâncio da Silva Netto, 92. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Judith Drigo Almeida, 93. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Sebastiana Laurentina Silva, 83. Natural de Cupira (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

José Moura dos Santos, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Mauá

Sebastião Francisco da Silva, 89. Natural de Ibiúna (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Itália Pucci da Silva, 99. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.