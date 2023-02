Chega de grupos? MC Guimê afirma que não vai dar mais preferência aos amigos em votação; confira tudo o que rolou nesta madrugada no BBB23

23/02/2023 | 10:11



A festa do líder do BBB23 da madrugada desta quinta-feira, dia 23, não teve grandes embates, romances ou confusões, mas foi recheada de conversas entre os brothers. O assunto ficou focado no rumo do jogo e a saída de Cristian, os confinados ainda especularam que Fred Nicácio pode acabar na berlinda.

Em conversa com Bruna Griphao e Sarah Aline, MC Guimê falou sobre a questão dos grupos e votações, o artista salientou que não pretende mais se juntar com os colegas para focar em tirar uma pessoa.

- Independente de quem ganhar o líder, não tem mais esse bagulho de grupo, afirmou o cantor.

- Não tem mais como ter, respondeu Sarah.

- Eu tenho uma parceria com a Sarah, que ela não precisa nem falar, eu imagino que ia questionar votar em mim. Tem gente da galera ali que vota em mim. Igual lá do nosso quarto, tem gente que vota em tal pessoa e tem gente que não vota. O couro vai comer, salientou Guimê.

- Se eu tiver que fazer alguma coisa que não concorde, eu vou sair por um jogo que nem é meu, respondeu Bruna.

E aí, como será que fica a votação daqui para frente? Para Fred Desimpedidos, a formação do paredão sem dúvidas terá a presença de Nicácio.

- Pelo que andei sondando de leve, realmente o foco é o Fredão... Isso se ele não for o Líder.

Por outro lado, sem saber que carrega um alvo nas costas, o médico elogiou os brothers e disse que está gostando do clima da casa.

- É muito massa estar num ambiente de jogo em que todo mundo se dá bem, se gosta, se olha no olho e se deseja bem. Isso é massa porque o jogo fica gostoso. Isso faz o ambiente ficar leve a competição valer a pena.

Vixe, que climão, hein?! Mas também teve acerto de contas entre Cezar e Ricardo depois dos dois terem se desentendido durante o jogo. Na conversa, os confinados decidiram colocar panos quentes na situação e afirmaram que não carregam nenhuma mágoa.

- Você sabe que eu não odeio você, meu irmão. Não tenho raiva de você. Tudo que aconteceu ao longo do programa é aprendizado. Desculpa se magoei você, pediu Cezar.

- Nem eu tenho ódio de você, papai. Tá tudo certo, respondeu Ricardo.