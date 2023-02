Kylie Jenner diz que Kim Kardashian é a irmã que tem mais proximidade: É sempre a primeira que eu ligo

23/02/2023 | 10:10



Kylie Jenner fez uma revelação bombástica, que chegou a surpreender até os telespectadores mais assíduos do reality show da família Kardashian. Em entrevista para a revista Vanity Fair, a jovem declarou que não se acha muito parecida com Kendall, como muitos possam imaginar. Pelo contrário, a irmã da qual ela é mais próxima atualmente é Kim. Por essa você não esperava, temos certeza!

A caçula não teve problema nenhum em admitir sua proximidade com a socialite que trouxe fama à sua família. Afirmou ainda que as duas estão passando por fases semelhantes, o que torna tudo mais fácil.

Muda com o tempo. Agora é Kim. [...] Kim mudou muito recentemente. Somos muito conectadas, ela é sempre a primeira irmã que eu ligo quando preciso de algo. Ultimamente temos passado por muitas experiências semelhantes.

Ao falar da irmã com quem menos se parece, ela disparou:

Kendall. Sem dúvida Kendall. Você sabe o que eles dizem, embora? Os opostos se atraem. E é assim que funciona conosco.

Mas é claro que Kylie não poderia deixar as outras irmãs passarem em branco, então também dedicou um tempo da entrevista para contar tudo que aprendeu com sua família.

Khloé me ensinou ternura e capacidade de perdoar; Kendall, a importância da amizade e do amor incondicional; Kourtney, o valor da saúde e a necessidade de não ser superficial; Kim, força e a capacidade de sempre dizer a si mesmo que você pode fazer isso, aconteça o que acontecer. Kim é muito forte, muito resiliente.

Maternidade

Durante a conversa, Kylie ainda falou um pouco sobre a sua experiência com a maternidade. Vale lembrar que a jovem têm dois filhos com Travis Scoott, Stormi e Aire Webster.

Já experimentei. Duas vezes. A primeira vez foi muito difícil, a segunda foi mais manejável. Eu diria a essas mulheres para não pensar demais nas coisas e viver todas as emoções daquele momento ao máximo. Fique dentro desse momento, mesmo que seja doloroso. Eu sei, nesses momentos você pensa que nunca vai passar, que seu corpo nunca mais será o mesmo de antes, que você nunca mais será o mesmo. Isso não é verdade: os hormônios, as emoções nessa fase são muito, muito mais poderosas e maiores do que você. Meu conselho é viver essa transição, sem medo das consequências. O risco é perder também tudo o que há de mais belo na maternidade.

E continua:

Encontrar-me sozinho no hospital com uma criatura nova e desconhecida nos braços. É uma situação tão única e especial e trata-se de construir com esses pequenos seres sobre os quais você está aprendendo. Há outro momento mágico, porém: quando você traz seus filhos para casa. É talvez o momento mais bonito.