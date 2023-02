Ariana Grande confirma parceria com The Weeknd em remix de Die For You

23/02/2023 | 10:10



Já prepara o gogó que vem música nova aí! Ariana Grande levou os fãs à loucura ao divulgar o remix de Die For You com The Weeknd. A confirmação veio logo depois da cantora aparecer trabalhando no estúdio de gravação enquanto mixava alguns áudios.

Escrevi e gravei um verso para meu amigo após 14 hora no set [de filmagem], disse.

Pensa que acabou? Nananinanão. Preparem os corações pois a parceria já está programa para ser lançada nesta quinta-feira, dia 23. A canção foi lançada por The Weeknd em 2016, mas os novos vocais de Ariane prometem novidade.