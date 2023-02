App da Uber ganha novo design e funções; veja o que muda

Da Redação

Do 33Giga



23/02/2023 | 09:55



A Uber anunciou ontem (quarta-feira, 22) uma reformulação de seu aplicativo para usuários. Esse é o primeiro lançamento de uma série de atualizações. Confira o que muda.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Nova tela inicial

A experiência do usuário na tela inicial está mais simplificada, de modo que é possível reservar viagens pela Uber ou fazer pedidos na Cornershop by Uber com poucos toques. Outra novidade é a aba Serviços, na qual é possível localizar viagens de diferentes modalidades e outros produtos disponíveis nos arredores.

Na aba “Atividades”, o usuário poderá conferir viagens realizadas, agendadas e pedidos feitos na Cornershop by Uber.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Personalização

Reservar destinos favoritos – tipos de viagens, locais e muito mais – também está mais fácil. Após tocar em Para onde? na tela inicial, os lugares salvos pelo usuário aparecerão junto com sugestões personalizadas com base em viagens anteriores e destinos mais prováveis.

O usuário também irá se deparar com recomendações para planejar suas viagens e economizar com base no modo como usa o aplicativo.

Por exemplo: uma pessoa que costuma usar Uber Comfort Planet, irá ver a modalidade como primeira opção. Já o usuário que normalmente reserva suas viagens com antecedência, irá se deparar com outras opções pré-planejadas na tela inicial e que talvez não conheça.

Nova maneira de acompanhar o status de viagens pelo iPhone

Desde ontem, quem usa iPhone para pedir um Uber não precisa mais desbloquear o telefone várias vezes para ver a localização do motorista.

Agora, o aplicativo Uber está integrado às funções Atividades Ao Vivo” (Live Activities) e Ilha Dinâmica (Dynamic Island), para que os usuários de iPhone com o iOS 16 ou posterior possam acompanhar facilmente o progresso de uma viagem e receber atualizações como detalhes do veículo e localização do motorista – tudo na tela de bloqueio, sem precisar abrir o aplicativo da Uber.

Para usuários do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, o progresso da viagem também será exibido na Dynamic Island, enquanto o telefone estiver desbloqueado para que seja possível receber detalhes importantes da viagem com apenas um olhar, mesmo quando estiver usando outros aplicativos.

Nos próximos meses, novas atualizações devem ser anunciadas adaptadas às necessidades dos usuários para tornar mais fácil ir a qualquer lugar e pedir qualquer coisa com a Uber.

Para experimentar o aplicativo da Uber redesenhado e os novos recursos, é preciso que o dispositivo esteja atualizado com o software mais recente disponível e com a última versão do aplicativo.